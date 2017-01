Burg Oberkapfenberg - „Stolz sein auf ein Wahrzeichen“

31.01.2017, 17:09 Uhr

Die Woche lud Christoph Frühbauer, Geschäftsführer der Burg Oberkapfenberg GmbH, zum Tischgespräch. Das Interview wurde im Marktrichter-Stüberl geführt, wo anno dazumal der Graf von Stubenberg den Bürgern die Steuern abnahm. Frühbauer hat durchaus positives zu berichten, hat viel vor im Jahr 2017, kocht zu Hause selbst, kann bereits als Falkner aushelfen und würde mit viel Geld ein Hotel bauen.

Sie sind seit eineinhalb Jahren im Amt.

Das schwierige erste Jahr haben wir bereits hinter uns und das negative Image bröckelt zum Glück immer mehr. Wir arbeiten daran, wieder Kontinuität und gleichbleibende Qualität zu erreichen. Schritt für Schritt geht es in die richtige Richtung.Diese Gemeinderatssitzung war wichtig für die Klärung der offenen Themen aus der Vergangenheit. Nur so konnte ein Neustart geschehen. Vor allem der Umsatz entwickelt sich sehr positiv. Besonders gute Zahlen haben wir seit August.Das ist definitiv so! Ich liebe Herausforderungen und als gebürtiger Kapfenberger ist mir die Burg eine Herzensangelegenheit. Nur wenn man mit Herzblut dabei ist, kann man etwas richtig machen. Denn die Leitung eines solchen Betriebes ist kein 40 Stunden-Job. Aber ich bin mit vollem Elan und Einsatz dabei und plane eine längere Ehe mit der Burg.Ich war viele Jahre in Spanien, Holland oder Mexiko im Tourismus tätig, habe viel gelernt und mir die Sprachen angeeignet. In die Gastronomie eingestiegen bin ich erst wieder in Österreich. Einige Zeit war ich der Falkensteinergruppe treu. Auch im Loisium in Langenlois war ich tätig und zuletzt im Wildkogelresort.Mit den neuen Köchen aus der Region haben wir vor allem in der Kulinarik eine Speerspitze geholt. Und hier nicht nur für das Restaurant, in Zukunft wird auch die Schenke als Buschenschank gänzlich von uns betreut. Damit soll der Facettenreichtum der Burg aufgezeigt werden.Zusätzlich betreiben wir die Falknerei, die 2017 erstmalig unter unserer Führung ist. Wir haben die 20 Vögel gekauft und sie haben heuer erstmals hier überwintert und sie werden beim Eröffnungsfest am 18. März ihre ersten Flüge machen. Bei Busgruppen werben wir mit Führungen innerhalb der Burg, zur Lorettokapelle oder mit Ritterspielen. Ganz wichtig sind mir die Familien mit Kindern. Die Kindergeburtstage boomen. Auch die rund 40 Hochzeiten im Jahr beweisen, dass die Burg ihren Charme nicht verliert.Definitiv. Es geht genau darum, dass wir kein 08/15 Restaurant sind, sondern eine Erlebnisgastronomie. Vom Ritteressen mit den Fingern hin zum feinen Galadinner mit allen genannten Attraktionen.Ja, das ist eines meiner Hauptziele und ein schweres Unterfangen. Aber ich möchte, dass die Kapfenberger wieder stolz auf ihr Wahrzeichen sind und mit einer positiven Einstellung kommen.Als einen zentralen Ort mit guter Küche, vielen Attraktionen, ehrwürdigen Gemäuern und einer atemberaubenden Aussicht. Und wenn dann noch der eine oder andere Greifvogel vorbeistreift, dann kann der Gast nicht nein sagen!Hier muss man überall mit anpacken können. Ob in der Küche, im Service, der Ausstellung oder auch in der Falknerei. Ich lasse es mir nicht nehmen, auch dort einzuspringen. Die Vögel sind mir bereits ans Herz gewachsen.Es gibt für mich nicht „den“ schönsten Ort. Es kommt darauf an, was man für sich selbst sucht. Nachdem ich die Berge liebe bin ich momentan hier glücklich und ich würde mich einer Almhütte wohler fühlen als in einer großen Villa am Meer. Aber ich werde – wenn es die Zeit wieder erlaubt – weiterreisen, um wieder Inspirationen und Eindrücke zu sammeln.Neben den altbewährten wird es viele neue Veranstaltungen geben. Begonnen hat es schon mit einer Hochzeitsausstellung mit über 500 Besuchern. Weiter geht es mit Valentinstags- und Muttertagsessen mit besonderer Überraschung über ein Fischbuffet am Aschermittwoch bis hin zu einem Sommerfest für Kinder und Familien. Besonders freue ich mich auf einen mitteralterlichen Adventmarkt im November, den erst dritten Österreichs.(Lächelt) Wenn es noch ein wenig mehr wäre, würde ich ein Hotel bauen. Die Nachfrage ist da, vor allem bei Hochzeiten. Sonst würde ich in Marketingmaßnahmen investieren und mehr Eigenveranstaltungen machen, um die Möglichkeiten aufzuzeigen.(Lacht) Beim Ritterfest mit Sicherheit! Aber im täglichen Alltag glaub ich eher nicht.