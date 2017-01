Ein Landessieger in der Küchenschlacht

19.01.2017, 12:26 Uhr

Draußen klirrende Kälte im leicht verschneiten Bad Gleichenberg. Innen erhitzte Gemüter und hektisches Treiben in den Lehrküchen, Rezeptionen und Lehr-Bars. Es knisterte regelrecht in der Landesberufsschule für Tourismus in Bad Gleichenberg. Hier wagten es 36 Lehrlinge aus der gesamten Steiermark, sich mit den Besten der Besten zu messen. Unter den strengen Augen der hochkarätig besetzten Jury wurden nicht nur die Theorie, sondern auch die Praxiskenntnisse der Lehrlinge getestet. Dabei achtete man akribisch genau auf Bug und Falte, auf Etikette und Sauberkeit, Geschmack und Aussehen der Speisen. Jeder Teilnehmer fand bei diesem von der LBS Bad Gleichenberg und der Wirtschaftskammer Steiermark (Fachgruppe Hotellerie und Gastronomie) organisierten Ranking dieselben Bedingungen und Ausgangsprodukte vor. Natürlich war auch Nervosität angesagt.Ohne „Lampenfieber“ geht die Premiere daneben, heißt es im Theater. So auch beim Kochen, Kommunizieren und Servieren. Unter den Juroren befanden sich keine Geringeren wie Christoph Widakowich, Willi Haider, Haubenköche wie Hans-Peter Fink, Hans-Peter Heck, Christian Übeleis bzw. auch Herbert Pasemann, Bildungsbeauftragter am Wifi und Juror (Juror-Chef Service), Christine Finder-Ott (HGA-Juror-Chefin) und die besten Köche des Landes. Barbara Krenn, Fachgruppenobfrau Gastronomie der WKO Steiermark, die beiden Stellvertreter Klaus Friedl und Hans-Peter Fink und LBS-Direktor Josef Schellnegger und seine Lehrermann(frau)schaft sind die Organisatoren dieses einzigartigen Wettbewerbes. Übrigens die Königsdisziplin „Küche“ wurde auch diesmal einer Blindverkostung unterzogen. Von der Teilnehmern zubereitete Gerichte wurden mit Nummern versehen und anonym bewertet. Die Präsentation der Sieger im Foyer der Landesberufsschule war dann der Gipfel des Tages. Da flossen auch Tränen. Großteils Freudentränen.

Der Mürzzuschlager Kevin Gruber, er ist Lehrling im Gasthaus Holzer, erreicht in der Sparte "Küche" den zweiten Platz. Mit diesem preisverdächtigen Menü:- Konfierter Waller mit roten Rüben, Buchweizen und steirischem Kren- Freilandschwein. Geschmorte Schulter und rosa Rücken mit Grammelknödel, Fisolen und Zucchinischleife- Steirischer Apfel mit Bauerntopfen eiskalt, karamellisierter weißer Schokolade und Rumeintopf