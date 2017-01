Vögel haben es nicht leicht auf der Welt

06.01.2017, 18:48 Uhr

Besonders hart trifft es Papageien - Naturschützer bezeichnen ein gutes Drittel aller Arten als gefährdet. In den USA wurde deshalb 2003 durch die Naturschutzorganisation Born Free USA der National Bird Day ins Leben gerufen, um an das Leiden der possierlichen Federtiere zu erinnern. Der Nationale Tag des Vogels findet jedes Jahr am 5. Januar statt. Er dient dem Zweck, das Bewusstsein der Menschen für Vögel zu schärfen, damit sie aktiver für den Schutz der Tiere eintreten. Der illegale Handel und die artgerechte Haltung von Vögeln sind dabei Hauptaugenmerk der Kampagnen am National Bird Day.Die Fotos entstanden am Grünsee in Au bei Turnau bzw. auf der Insel Mali Losinj in Kroatien.