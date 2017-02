Zahlen sind "nur" die Folge von guten Mitarbeitern und guter Marktposition

14.02.2017, 08:57 Uhr

WOCHE-Tischgespräch mit Wolfgang Plasser, CEO von Pankl Systems Austria, ein Unternehmen, das förmlich durch die Decke geht.

Ja, wir produzieren schon Testteile. Die Serienproduktion beginnt im September und der Bedarf unseres Ankerkunden, unserer Schwesterfirma KTM, ist größer als geplant.Investiert wurden 36 Millionen Euro, 40 Mitarbeiter sind aktuell beschäftigt und werden Zahnräder und Wellen für Getriebekomponenten fertigen. Beim Endausbau in etwa drei Jahren werden bis zu 140 beschäftigt sein.

Wir produzieren Motorkomponenten wie Pleuel und Kolben, Antriebskomponenten, das sind z.B. Wellen für Propeller oder Turbinenschaufeln sowie Fahrwerkskomponenten wie Aluminiumradträger und Querlenker als Aufhängungsteile für Autos.Der Markt mit einer Umsatzsteigerung von 7 Prozent in Verbindung mit effizienterer Produktion hat zu rund 28 Prozent Ergebnisverbesserung geführt.Man muss das bestehende Know-How dort einsetzen, wo Wachstumspotential da ist. Wir konnten den Gewinn aufgrund der Reglementänderung in der Formel 1 zuletzt um 16 Prozent steigern, aber der Rennsport schrumpft seit über 10 Jahren.Nein, ganz klar ist es das Know-How der Mitarbeiter in Verbindung mit dem Markt. Die Zahlen sind letztendlich nur eine Folge davon.Bei den Lehrlingen, aktuell 60, werben wir in Schulen. Und für die Suche nach Fachkräften hilft uns die gute Zusammenarbeit mit FH, HTL und Unis. Vielleicht kommt uns zugute, dass die Formel 1 doch ein „Sexy-Bereich“ ist.Es geht gut. Die Sprachkenntnisse reichen für die Kommunikation im Werk und wenn sie in der Berufsschule etwas länger brauchen, macht es auch nichts. Jedenfalls werden wir auch im Herbst wieder welche aufnehmen.Ja, ich bin ein Fan von Bruck und Kapfenberg. Auch weil die Zusammenarbeit mit sämtlichen Behörden von Stadt und Land gut funktioniert. Die Vorbereitungsmaßnahmen laufen und wir prüfen derzeit Grundstücksvarianten.Ja, das ist mir sehr wichtig. Auch ich möchte wissen, wo der Schuh drückt und viele wollen gewisse Botschaften anbringen. Natürlich ist es bei rund 1.000 Mitarbeitern (800 in Österreich) nicht ganz einfach. Zuletzt bin ich zu Weihnachten durch die Betriebe gegangen und habe Schokolade verteilt.(Lächelt) Vieles ist heute internationalisiert, so bin ich halt jetzt CEO. Früher hätte ich Generaldirektor oder Vorstandsvorsitzender geheißen. Aber die Aufgaben bleiben die gleichen.