Das Altenberg Trio Wien jetzt zu Gast

DEUTSCHLANDSBERG. Der Kulturkreis Deutschlandsberg lädt am 19. Februar zu einem Konzert mit dem "Altenberg Trio Wien" um 18 Uhr in der Musikschule Deutschlandsberg. Zu hören ist der Zyklus 2016/17 „Fin de Siècle“ mit Amiram Ganz an der Violine, Christoph Stradner am Violoncello sowie Christoph Hinterhuber am Klavier. Infos unter Tel.: 0664/415 46 52 oder 03462/3564; www.kulturkreis.at