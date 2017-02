Gartenworkshops in und um den Demmerkogel

Der erste Workshop einer Reihe, die diesen Frühling in und um den Demmerkogel stattfinden wird.T h e o r i e am 4. März 2017,14:00, Schloss Harrachegg, Höch1, A-8444 St. Andrä-Höch (Der theoretische Teil kann separat gebucht werden).P r a x i s am 1. April 2017, 14:00, Neudorf 59, A-8444 St. AndräMit T h e m e n von der Planung über Bodenverbesserung mit Naturprodukten,Anzuchtstöpfe und -erde selber machen, Tipps und Tricks für eine frühe Ernte und 'umweltbewusster' Frostschutz bis zum Selberbauen von Gartenelementen.

Mehr Informationen & Anmeldung

bei www.gruenewerkstatt.at/workshops oder schreiben Sie uns eine Email (info@gruenewerkstatt.at). Wir freuen uns auch auf Ihren Anruf unter 0664-479 20 29!