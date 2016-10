06.10.2016, 18:08 Uhr

Der Kulturherbst in der Steinjhalle lannach geht weiter mit der Jugendbigband "Yabadabadoo" feat. Jon Sass



Konzert mit der Jugendbigband

LANNACH. Jon Sass ist ein weltbekannter Tubist aus New York. Am 14. und 15. Oktober gibt er einen "Blech-Kurs" für alle Amateure, Profis, Laien und Musikliebhaber. Noch am Abend des 15. Oktober konzertiert die Jugendbigband "Yabadabadoo" featuring Jon Sass.Nach intensiver Zusammenarbeit mit dem Blasmusikverband, der dieses Projekt unterstützt, werden diesmal viele Junggebliebene und Jugendliche aus den Reihen der Musikvereine ihr Bestes geben und dieses Konzert unterstützen."Als Gäste können wir Jon Sass (Tuba), Axel Mayer (Trompete) und Fabio Devigili (Saxophon) begrüßen", so Barbara Sackl-Zwetti, Leiterin der Jugendbigband. Karten gibt es bei der Trafik Müller und bei Ö-Ticket, freie Platzwahl.