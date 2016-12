Mit dem Friedenslicht zur Frauentaler Kirche wandern

18.12.2016, 17:16 Uhr

Wer sich einen Tag vor dem Hl. Abend besinnlich auf Weihnachten einstimmen will, sollte zur Pfarrkirche nach Frauental wandern.

Seit vielen Jahren verpflichtet sich der Frauentaler Herbstfarbenlauf der Tradition, das Licht aus Betlehem in die heimische Kirche zu bringen. Am 23. Dezember werden wieder einige Läufer aus dem Organisationsteam das Friedenslicht am Deutschlandsberger Hauptplatz abholen und mit ihren Fackeln nach Frauental bringen. Dort wird es in der Pfarrkirche um 18.30 Uhr eine Andachtsfeier geben, wo das Feuer verteilt wird. Die vorweihnachtliche Feier wird von Sängerinnen um Susi Lafer und den Herbstfarbenläufern mit Liedern und Texten besinnlich gestaltet. Erstmals wird die Pfarrbevölkerung heuer auch eingeladen, einen Stück des Weges mit den Überbringern des Lichts mitzugehen. Treffpunkt ist um 17.45 Uhr am Parkplatz von Hagebau Wallner. Von dort weg kann man mit Kindern der Volksschule Frauental den Radweges entlang der Laßnitz bis zur Kirche wandern und dort das Friedenslicht verteilen. Kinder (in Begleitung) sollten eigene Laternen mitnehmen, für Fackeln für Erwachsene ist gesorgt.