Theater der Landjugend St.Andrä/Höch - "Der Susi ihr G'spusi"

30.12.2016, 14:55 Uhr

Leibnitz: St.Andrä/Höch | Die erste Woche im neuen Jahr steht in St. Andrä/Höch ganz im Zeichen des Theaters. Mit „Der Susi ihr Gspusi“ leitet die Landjugend St.Andrä/Höch das neue Jahr ein.Andreas Bauer, der Besitzer vom Almhof, ist von den Sommerfrischlern ganz und gar nicht begeistert. Sie bringen nur Unruhe in seine friedliche Bergwelt. Zusammen mit seinem Schwiegersohn sperrt er den Weg zu seinem Hof ab. Zu spät! Seine Frau Mena ließ sich von der Gemeinde überreden eine Sommerfrischlerin aufzunehmen. Argument: Ein Sommergast bringt mehr ein, als eine Kuh das ganze Jahr. Schon bringt der Knecht Xaver das von der schönen Bergwelt begeisterte Fräulein Blinserl auf den Berg herauf. Es dauert auch nicht lange bis die Magd Mirl ihren Xaver aus Eifersucht besser an die Kandare nimmt. Almhofbauer und Schwiegersohn werden aber von der temperamentvollen Susi so beeindruckt, dass auch die beiden Frauen zu eifern beginnen. Sie sind gerade dabei einen Schlachtplan auszuhecken, als noch ein "Preiß" auf dem Hof erscheint.Geschickt weiß Mirl die Situation für sich zu nutzen. Sie dürfen gespannt sein, wie sich dieser Kampf der Geschlechter auflöst.

Ein Lustspiel aus drei Akten von Hermann Schuster bringt Euch auch heuer hoffentlich wieder zum Lachen. Eine Besetzung mit alteingesessen und auch ganz neuen Spielern verzaubert Euch heuer auf der Bühne. Carmen Reiterer, Stefanie Müller, Jasmin Potocnik, Simone Reiterer, Hannes Stoiser, Manfred Fauland, Philipp Oswald und Clemens Wielandner begrüßen Euch heuer auf der Bühne.Die Landjugend freut sich, Euch am 5., 6., 7., und 8. Jänner in St.Andrä/Höch in der Mehrzweckhalle begrüßen zu dürfen!Liebe Grüße und einen guten Rutschwünscht die Landjugend St. Andrä/Höch