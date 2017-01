Was Shirts und Musik gemeinsam haben - eine Buchvorstellung dazu im Doppelpack

19.01.2017, 12:24 Uhr

In der "edition kürbis" ist nun unter dem Titel "I love my Shirt" ein Buch mit Texten österreichischer Schriftsteller erschienen, zu erleben am 28. Jänner in der bluegarage Frauental.



Das Buch wird in zwei Lesungen vorgestellt:

FRAUENTAL. Band-T-Shirts spielen im Leben von Musik-Fans eine wichtige Rolle und sind in der Popmusik manchmal fast genauso wichtig wie die Musik selbst.Wie sonst soll man der Welt zeigen, dass man dazu gehört?In der edition kürbis ist nun unter dem Titel "I LOVE MY SHIRT" ein Buch mit Texten österreichischer SchriftstellerInnen zu diesem Thema erschienen.Link zum Buch: http://www.kuerbis.at/edition-kuerbis/shop.html Am 28. Jänner um 20 Uhr in derbluegarage FrauentalEs lesen Mike Markart, Günter Neuwirth, Wolfgang Pollanz.Dazu gibt es Musik von der jungen Band Sister Son aus Graz, die sich dem Delta-Blues verpflichtet fühlt.

Am 30.Jänner um 19 Uhr im Literaturhaus GrazEs lesen Irene Diwiak, Andrea Stift-Laube, Mike Markart, Wolfgang PollanzMusik: Tiger Family (pumpkinrecords)