20.500 Euro der Stainzer Sternsinger als königlicher Rekord

08.01.2017, 13:59 Uhr

Winterharte Sternsinger brachten die Botschaft von 20-C+M+B-17 in Häuser und Wohnungen.

Die Sternsinger brachten sich in den Ablauf der Messe ein: Beauty Adu sprach zum Kyrie, Anja Grinschgl, Katja Grinschgl, Nadine Diestler und Maria Weber trugen die Fürbitten vor. Die Jugendlichen ließen noch einmal ihr Lied und ihre Sprüche hören, während die Erwachsenengruppe den Abschluss mit einem Sternsingerlied besorgte. Der Applaus der Messebesucher war ein verdienter Dank für die engagierten Könige.„Sie haben etwas erwartet“, sprach Pfarrer Franz Neumüller, der mit Altpfarrer Alois Greiner die Messe zelebrierte, das Sendungsbewusstsein der Sterndeuter an. Und diese Erwartung sollte, so sein Bezug zur Gegenwart, bei den Menschen immer vorhanden sein. Nicht das Hinfallen sei das Problem, so sein Vergleich zum Sport, sondern das Geheimnis des Kindes nicht erneut zu ergründen versuchen. Er ging auch auf die Bedeutung der Gaben Gold, Weihrauch und Myrrhe der Sterndeuter ein, die für das Gott-Sein, den Akt der Huldigung und das Zeichen für die Überwindung des Todes stehen.„Eigentlich müsste man Assante! (Vergelt’s Gott auf Tansanisch) sagen“, meinte abschließend Pastoralassistent Michael Reinprecht, denn ein Schwerpunkt der Förderung ist Tansania. Er bedankte sich bei allen Beteiligten, die der Sternsingeraktion zu einem großen Erfolg verholfen haben. In Ziffern: Mit 20.500 Euro (die Ergebnisse der Katastralgemeinden sind im Schaukasten einzusehen) schaffte die Pfarrbevölkerung einen neuen Spendenrekord.