Charity-Strampeln beim Aventmarkt in Stainz

11.12.2016, 10:01 Uhr

Auch das dritte Adventwochenende – beim Stainzer Adventmarkt vom Freitag bis Sonntag gefeiert – brachte viele Besucher auf den Sparkassenplatz. Das Konzept der Marktgemeinde, Vereinen und Organisationen eine Plattform für eine Präsentation zu geben, scheint voll und ganz aufzugehen. Der Nachhall ist zweigeteilt: Zum einen kann sich der Verein der Öffentlichkeit zeigen, zum anderen fällt für die Vereinskasse ein angenehmer Obolus an.Die Breite der Stainzer Vereine, die dieses Angebot annehmen, kann sich sehen lassen. Ausschließlich sozial gestaltete Claudia Müller, die Triathletin aus Stallhof, ihren Getränke- und Radfahrstand. Richtig: Alle Sportler konnten mit ihr für eine gute Sache (Wir rad‘ln, du hülfst) in die Pedale treten. „Der Erlös kommt heuer Frauen für Frauen zugute“, hatte sie eine Einwurfbox für Spenden aufgestellt. Darüber hinaus war sie in einem „Bettel-Marathon“ in der Region unterwegs, um bei den Geschäften Mittel für ihr Vorhaben aufzutreiben.Viele Sportfreunde – darunter auch SPÖ-Vizebürgermeister Johann Ninaus – setzten sich für den guten Zweck auf das Rad. „Ich kenne die Claudia gut, außerdem macht Sport Spaß“, begründete Christoph Reiterer sein Mitstrampeln auf dem Bike. Gleich zweifach brachte sich Birgit Pirker, die Schwimmpartnerin von Claudia Müller, in das Geschehen ein: Sie radelte mit und war auch für den Entwurf der für alle Mitfahrer vorgesehenen Seesäcke verantwortlich. Als Gelegenheit, sich mit Sportlern in lockerer Atmosphäre zu unterhalten, sah Schilcherlauf-Organisator Werner Gaich sein Mitmachen an: „Es dient einer guten Sache.“