Chorgemeinschaft Stainz im Vinzimarkt

Dominikus Plaschg und Julia Gruber überreichten 500 Euro.

Das Adventkonzert „Brennt ein Licht drinn‘ im Stall“ der Chorgemeinschaft Stainz Mitte Dezember ist allen Besuchern noch in bester Erinnerung. Im feinen Zusammenspiel des Chores unter der Leitung von Julia Fenninger, den Orgelklängen von Petra Stelzl und der sonoren Stimme des Schauspielers Peter Uray wurde dem von Kurt Muthspiel verfassten Oratorium weihnachtlich-ergreifendes Leben eingehaucht.Im Vinzimarkt Deutschlandsberg löste die Aufführung in der Pfarrkirche Stainz am vergangenen Dienstag ein Nachspiel der Nächstenliebe aus. Obmann Dominikus Plaschg und Chorleiterin Julia Gruber (wie sie seit ihrer Hochzeit Mitte Dezember heißt) fanden sich bei Vinzimarkt-Koordinatorin Monika Dengg ein, um einen Scheck von 500 Euro zu überreichen. Der Betrag ist als Äquivalent dafür anzusehen, dass Peter Uray auf ein Auftrittshonorar verzichtete.„Er war schon einige Male bei unseren Adventkonzerten dabei“, ließ Plaschg wissen, dass der berühmte Steirer mit dem Naheverhältnis zur Region Stainz noch niemals etwas in Rechnung gestellt hat. Und jedes Mal ließ die Chorgemeinschaft den derart gesparten Betrag einer karitativen Organisation zukommen. Das erklärt wohl auch die feste Absicht des berühmten Steirers, bei einem nächsten Mal wieder mitzumachen: „Du brauchst mich nur anzurufen.“Die nächste Aufgabe der Chorgemeinschaft widmet: der Gedenkgottesdienst am 5. März für Maestro Nikolaus Harnoncourt.