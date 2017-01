Claudia Müller erstrampelte 2.335 Euro

17.01.2017, 21:44 Uhr

Im Hotel Stainzerhof übergab sie die imposante Summe an „Frauen für Frauen“.

Rückblende: Beim Stainzer Advent auf dem Sparkassenplatz gaben sich Stainzer Vereine in ihren Serviceständen als Gastgeber für die vielen Besucher. Claudia Müller, die Ausdauersportkanone aus Stallhof, hatte anderes vor: Sie setzte sich im Zelt auf das Rad, um möglichst viele Kilometer (und damit Euro an Spenden) aufzubringen.Am vergangenen Dienstag dann der für beide Seiten große Tag: Im Hotel Stainzerhof überreichte Claudia Müller einen Betrag von exakt 2.335,90 Euro an „Frauen für Frauen“-Sprecherin Silvia Sonnleitner. „Es war schön, das für euch machen zu können“, bedankte sich die Siegerin des 24-Stunden-Benefizschwimmens 2016 in Bad Radkersburg bei ihrem Team mit Ehemann Günter, Mama Sigrid Kurej und Freundin Silvia Wabnegg. In ihren Dank bezog sie auch alle Sponsoren ein, die das Ergebnis aufgefettet haben.Ein „Bist du narrisch“ entfuhr Obfrau Silvia Sonnleitner, als sie die Summe auf dem Scheck sah. „Bei uns läuft jede Unterstützung anonym ab“, verriet sie, dass allein zu Weihnachten rund 12.000 Euro aufgewendet wurden. Worauf sie Wert legte: „Bei uns fallen keine Verwaltungskosten an.“ Wofür der überreichte Betrag bestimmt ist? „Der passt recht gut für die Betreuung der Notschlafstelle für Frauen.“Beide Seiten setzen 2017 weiter ihre jeweiligen Schwerpunkte. „Mein Mann wird sechzig“, haben sich Claudia und Günter Müller als nächstes Highlight für einen 60-km-Marsch am Neusiedler See von Apetlon bis Oggau entschieden. Und „Frauen für Frauen“ stecken mitten in den Vorbereitungen für den „Tag für Frauen“ am 4. März mit einem breit gefächerten Programm im Dachbodentheater Stainz.