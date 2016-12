Distriktsarzt Peter Höll nimmt Abschied

29.12.2016, 20:37 Uhr

Kameradschaftsbund Stainz gratulierte zum Geburtstag.

.„Diesmal wollten wir nicht termingenau kommen“, spielte Obmann August Adam auf den 24. Dezember als Geburtstag an. Er gratulierte sehr herzlich und bedankte sich für die Treue zum Ortsverband. Die Zugehörigkeit von über dreißig Jahren zum Kameradschaftsbund honorierte Vizeobmann Franz Hopfgartner mit der Überreichung der Ehrenmedaille des Ortsverbandes in Bronze. Die Überreichung des Blumenstraußes an Ehefrau Brigitte Höll war schließlich Gruppenleiter Markus Amtmann vorbehalten.Nach seiner Ausübungsberechtigung der selbstständigen Tätigkeit als praktischer Arzt durch die Österreichische Ärztekammer war Peter Höll als Sekundararzt für Neurologie und Psychiatrie bei den Barmherzigen Brüdern in Graz-Eggenberg tätig, bevor er am 3. Oktober 1983 – auch das Jahr seiner Eheschließung - seine Praxis in Stainz eröffnete. Erster Standort war das Erhart-Haus in der Lastenstraße, 1986 übersiedelte Peter Höll an den bekannten Ort in der August-Hofer-Gasse.„Man braucht eine gute Motivation“, denkt das Geburtstagskind an die anfängliche 24-Stunden-Erreichbarkeit und die Notarzteinsätze zurück. „Ohne meine Frau“, ergänzt er, „wäre das wohl nicht zu schaffen gewesen.“Ein besonderes Engagement sei abschließend erwähnt: Durch persönliche Bemühungen ist es Peter Höll gelungen, einen Nachfolger zu finden. Ein Verdienst, der in der heutigen Zeit, in der eine ausreichende ärztliche Versorgung am Land keine Selbstverständlichkeit mehr ist, nicht hoch genug bewertet werden kann.