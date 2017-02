Einen Käst'n-Geschenkskorb für Johann Schmölzer

12.02.2017, 09:44 Uhr

Einer breiten Allgemeinheit ist der Verein ARGE Zukunft Edelkastanie nicht bekannt. Daher schadet es nicht, seine Tätigkeiten etwas auszuleuchten. Eine gute Gelegenheit, in die Arbeit hineinzuhorchen, bot die Vorstandssitzung am vergangenen Freitag im Samahof.Grundsätzlich: Der Verein mit dem Sitz in Stainz hat sich der Erhaltung, Verbreitung und Bewirtschaftung der für die südliche Steiermark landschaftsprägenden Baumart Edelkastanie verschrieben. Information über die Bekämpfung von Krankheiten und Schädlingen zählt da ebenso dazu wie das Aufzeigen von neuen Sorten und Produktionsformen. „Der Klimawandel“, ließ Obmann Johannes Schantl wissen, „setzt den Baumkulturen stark zu.“ Das Entgegenwirken zu solchen Entwicklungen? „Da sind wir oft nur auf das eigene Ausprobieren und Erfahrungen in anderen Ländern angewiesen.“ Auch die Handhabungen sind bei den riesigen Kastanienbäumen ungleich schwieriger als bei niedrigeren Kulturen. „Da“, so Schantl, „dürfen wir uns modernen Techniken wie Drohnen nicht verschließen.“ Und Wetterkapriolen wie der verheerende Frost im Vorjahr? „Solche Dinge liegen ganz einfach nicht in unserer Macht.“Eine Personalia stand zu guter Letzt auf der Agenda: der Dank an den scheidenden Kassier Johann Schmölzer. „Du warst eine wertvolle Ressource“, bedankte sich Obmann Johannes Schantl für den persönlichen Einsatz und die eingebrachte Struktur der Raiffeisenbank Schilcherland an. Als sichtbares Danke gab es für den Geschäftsleiter einen auf Kastanienart ausgestatteten Geschenkskorb.