"Frauen für Frauen" als Christkind

17.12.2016, 14:31 Uhr

Ilse Ledinski besuchte die "Mosaik"-Werkstätte.

Dem Besuch des Vereins „Frauen für Frauen“ in der „Mosaik“-Werkstätte haftet schon so etwas wie Tradition an. Diesmal war es Ilse Ledinski, die den „Weihnachtsmann“ für die Klienten mimte. „Die Zusammenarbeit geht schon über Jahre“, betonte Ledinski, gerne zur gemeinsamen Feier gekommen zu sein.Wie Kinder freuten sich auch die Bewohner. In einer Liste hatten sie fein säuberlich notiert, was denn das Christkind bringen sollte. Mehr noch: Manche Klienten merkten auch an, wo das entsprechende Utensil zu bekommen sei und in welcher Farbe es gehalten sein sollte. Dieser Wunschzettel wanderte dann zu den FfF-Damen, die sich auf die Suche nach den gewünschten Teilen machten. „Wir konnten alles ausfindig machen“, waren zehn schön verpackte Geschenkepakete das Ergebnis.Die Übergabe am vergangenen Donnerstag entwickelte sich zu einer herzlichen Feier. Kurt gab mit seinem Akkordeon die Melodie vor und die Klienten, Betreuer und Gäste sangen freudig mit. Florian wartete mit einer Überraschung auf: Ohne vorherige Probe gab er sein „Feliz Navidad“ zum Besten. Das ermunterte die anderen Bewohner, aus dem Stegreif ebenfalls Weihnachtslieder anzustimmen.„Mittlerweile sind wir miteinander schon sehr vertraut“, ließ sich Ilse Ledinski – bei Keksen und Fruchtsäften - von den täglichen Abläufen erzählen. Sie ermunterte die Bewohner auch, mit Sonderwünschen während des Jahres nicht hinter dem Berg zu halten. Das sehnlichste Anliegen ist allerdings kostspielig: mit dem Bus irgendeine Besuchsfahrt machen.