Glückwunsch zum 45-er an Michael Ninaus

30.01.2017, 21:36 Uhr

ÖKB Stainz-Vizeobmann Franz Hopfgartner gratulierte.

Zu den Gepflogenheiten des Kameradschaftsbundes Stainz zählt, die Glückwünsche zum Geburtstag seiner Mitglieder punktgenau zu platzieren. Auch Vizeobmann Franz Hopfgartner hielt sich am vergangenen Montag daran, als er Michael Ninaus zu seinem 45. Geburtstag beglückwünschte.„Du bist schon sehr lange dabei“, bedankte sich Hopfgartner für die vielen Jahre der Treue zum Kameradschaftsbund. „Da wäre“, hakte er nach, „eine innigere Zusammenarbeit leicht möglich.“ Sollte heißen: Vielleicht kannst du dich mehr in unseren Verein einbringen. Als Incentive dafür stellte er eine grüne ÖKB-Krawatte in Aussicht.Wie anders beim Kameradschaftsbund kam die Rede bald auf den Präsenzdienst. Der bei dem im Zeichen des Wassermanns Geborenen in der Tat hervorstechend ist, war er doch als Panzerfahrer 1991 während der Jugoslawien-Krise im Einsatz. „Wir waren in Fünf-Minuten-Alarmbereitschaft“, musste er zur Grenzsicherung laufend Patrouillenfahrten absolvieren. Seine Erinnerung an damals: „Das hätte sich auch schlimm entwickeln können, wir hatten den Feuerbefehl.“Warum er sich freiwillig zum „Kürassier“ gemeldet hat? Er war Baggerfahrer im Beruf, der Unterschied zum Jagdpanzer war nicht allzu groß. Das war reizvoll, außerdem musste man sich nicht länger freiwillig verpflichten. Die Verpflichtung der persönlichen Art ging der Vizekommandant der FF Rassach 1994 bei der Hochzeit mit Ehefrau Sabine ein. Der Verbindung sind die Söhne Oliver und Dominik entsprungen, die das Wohnhaus ordentlich mit Leben erfüllen.