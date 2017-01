Lannacher Sparkassen-Filialchefin Irmgard Unterkofler wechselt in die Pension

22.01.2017, 14:19 Uhr

Stimmungsvolle Abschiedsfeier im Gasthof Niggas im Kollegenkreis.

Ihr „Retirement“ hatte Bürgermeister Josef Niggas bereits beim Neujahrsempfang der Marktgemeinde zum Thema gemacht, am vergangenen Freitag vollzog Irmgard Unterkofler im Kreise ihrer aktuellen und früheren Kollegen/innen ihren Abschied.„Ich habe sechs Chefs erlebt“, gewährte die Langzeit-Filialchefin der Steiermärkischen Sparkasse Lannach ein wenig Einblick in ihre Berufslaufbahn, die 1973 einen ersten und – nach einer Nachdenkphase – 1981 einen zweiten Start erlebte.„Ich habe in dir eine ehrliche Führungskraft gefunden“, bedankte sich Regionaldirektor Wolfgang Schrei bei Irmgard Unterkofler für die gute Zusammenarbeit. Die Folge sei eine positive Entwicklung des Standorts gewesen. Von einem sehr guten Miteinander sprach auch Vertriebsdirektor Peter Strohmaier. „Du machst es perfekt“, stellte er der Scheidenden im Vergleich neben Erwin Pröll und Barack Obama, die ebenfalls heuer ihre Bühne verlassen.Gibt es da noch eine Steigerung? Ja. An diesem Abend hieß sie Sava Dalbokov, Vorstandsdirektor der Steiermärkischen Sparkasse, der zum Abschied der verdienten Mitarbeiterin nach Lannach gekommen war. Er betonte den unerschütterlichen Optimismus, von dem die Leiterin immer geprägt war. „Das ist das, was wir in der heutigen Zeit brauchen“, unterstrich er seine Worte mit der Überreichung einer Ehrenurkunde und der Sparkassenmedaille in Silber.„Du hast unseren Beruf mit viel Leben erfüllt“, versicherte schließlich Nachfolger Franz Stangel, den Kunden auch weiterhin im Fokus zu haben.