"Mia dafrog'n oll's"

01.01.2017, 20:42 Uhr

Neujahrsgeigen der "Pressjosl Blos" in Rassach.

Den Bewohnern Glück für das neue Jahr zu wünschen ist die erklärte Absicht der Neujahrsgeiger. Das kam auch bei den Texten der diesmal aus Manfred Wallner, Peter Wallner, Markus Reinisch und Ignaz Seiner zusammengesetzten „Pressjosl Blos“ zum Ausdruck, die sich im heurigen Jahr für seine Besuche den Ortskern von Rassach ausgesucht hatte. Ausgestattet waren sie mit zwei Flügelhörnern, einer Posaune und einer Teufelsgeige.„Der Tisch sull si biagn und der Duascht derf net plog’n“, wandte sich die erste Strophe – gesungen nach der Melodie vom „Steirischen Brauch“ - an die Befriedigung der körperlichen Grundbedürfnisse. Aber es war auch viel von einem guten Gelingen und bestem Wohlergehen für die Gastgeber die Rede: „Koan Hogl, nur Sun, doss olles gedeiht, nur a bissl an Reg’n, donn hom olle a Freid.“ Und schließlich gab es die Neujahrswünsche gleich in mehreren Sprachen und eine leichte Drohung dazu: Seid’s ihr mit da Musik net z’fried’n, kimmt eich der mit de zwoa Hid’n!Die soziale Komponente sollte nicht vergessen werden. „Mia dafrog’n olles“, war von der „Pressjosl Blos“ zu hören, die sich für jeden Stopp recht viel Zeit ließ. Und auf den Mund gefallen sind Musiker nun einmal nicht. „Der Barbara-Zweig is zum Bliahn kumman, wenn hot’s dawischt?“, wurde Cornelia gefragt. Die dann tatsächlich einen Treffer bestätigte: „Schwester Angelika verlobt sich, aber die Eltern wissen noch nichts davon.“ Ähnlich das Feingefühl bei der ihren runden Geburtstag feiernden Silvia: „Mia verrot’n eh koan, doss es da dreißigste is.“