14.223 ehrenamtliche Stunden für Stainz

29.01.2017, 21:45 Uhr

Wehrversammlung in der „Hofer Mühle“: Anton Schmidt und Peter Fürnschuß als Kommando wiedergewählt.

Susanne Fehleisen eröffnete den Reigen der Tätigkeitsberichte. Bei ihr wie auch den anderen Funktionsträgern war viel Engagement für das Amt zu spüren. Penibel listete Kassier Matthias Pratter die Positionen des ordentlichen Haushaltes, der Mannschafts- und der Bergekasse auf.Umfangreich und präzise gestaltete Kommandantstellvertreter Peter Fürnschuß seinen Rückblick. „2016 gab es überdurchschnittlich viele Brandalarmierungen“, erinnerte er an die aufwendigsten Einsätze. Ein Highlight: die Kommandantenprüfung durch Hans-Christian Harb. „Das Meiste ist ja ausführlich angesprochen worden“, versuchte Kommandant ABI Anton Schmidt sich kurz zu halten. Um dann aber doch mit einer Top-Neuigkeit aufzuwarten. „Die Kosten belaufen sich auf 400.000 Euro“, hoffte er, gegen Ende des Jahres ein neues Hilfslöschfahrzeug zu bekommen.Alles auf! hieß es dann zu den Angelobungen, Beförderungen und Auszeichnungen. "Sie sind als Zeichen der Anerkennung zu sehen", gratulierte Kommandant Anton Schmidt herzlich. Aus den Grußworten der Ehrengäste war die Wertschätzung zur Feuerwehr Stainz herauszuhören. „Jetzt geht es um“, sprach Bezirkskommandant OBR Helmut Lanz die heuer in allen Wehren anstehenden Neuwahlen an. Die Motivation der Kameraden betonte Bürgermeister Walter Eichmann, der von „ganz schönen Beträgen“ für die elf Feuerwehren im Gemeindebudget sprach.„Es wird mit Stimmzetteln gewählt“, brachte Wahlleiter Helmut Lanz die Wahlvorschläge zur Kenntnis. Das Ergebnis: Anton Schmidt wurde mit 38, Peter Fürnschuß mit 31 Stimmen in ihrem Amt bestätigt.