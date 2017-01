846 Haushalte im Bezirk Deutschlandsberg profitieren vom Heizkostenzuschuss

31.01.2017, 13:46 Uhr

Die Maßnahme in der Höhe von rund 1,2 Millionen Euro kommt ausschließlich Menschen mit geringem Einkommen zugute. Über 230.000 Euro entfallen davon auf die Bezirke Deutschlandsberg und Leibniz. „Leider gibt es viele Menschen, die mit ihrem Einkommen nur schwer über die Runden kommen. Deshalb hat die Landesregierung auch 2016 diese Einmalzahlung als Unterstützung für sozial Schwächere in unserem Land beschlossen“, umreißt Kampus die Zielsetzung dieser Maßnahme.Erstmals beträgt der Zuschuss, unabhängig von der Art der Heizungsanlage, einheitlich 120€. „All jene, die auf Hilfe der öffentlichen Hand angewiesen sind, sollen diese auch erhalten. Der Heizkostenzuschuss ist eine wichtige Maßnahme zur Unterstützung von Menschen mit geringerem Einkommen in unserem Land“, unterstreicht Kampus.