09.12.2016, 16:30 Uhr

Nach der Adventandacht in der Neuen Musikmittelschule Eibiswald folgt ein Kirchenkonzert.

Konzert in der Pfarrkirche

EIBISWALD. Um die Kinder auf die Adventwochen und das kommende Weihnachtsfest einzustimmen und sie für die besinnliche Zeit zu sensibilisieren, fand eine jahrgangsübergreifende Adventandacht in der Neuen Musikmittelschule Eibiswald statt, bei der die Kerzen der Klassen-Adventkränze gemeinsam bei Gedichten, Gesang und Gebet entzündet wurden.Die besinnliche Zeit wird an der Neuen Musikmittelschule Eibiswald jetzt auch an die Öffentlichkeit getragen: Am 18. Dezember findet um 16 Uhr in der Pfarrkirche Eibiswald ein Adventkonzert mit den "Voices of Joy" der 4c Klasse der Neuen Musikmittelschule Eibiswald geleitet von Maria Prettenthaler statt. Außerdem dabei sind die Geschwister Drexler, "Drei Dinrdl Takt", Johanna Hölbing an der Harfe und die Bläsergruppe der MMK Eibiswald geleitet von Winfried Rauchegger.