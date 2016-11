Adventkonzert mit dem Schilcherlandchor

01.12.2016, 12:08 Uhr

In der Deutschlandsberger Ulrichskirche hat der Schilcherlandchor sein Adventkonzert veranstaltet.



Qualität mit starken Stimmen

DEUTSCHLANDSBERG. Stimmungsvoller hätte der Advent in der Ulrichskirche nicht beginnen können. Denn in der mit Laternen und Kerzen geschmückten Ulrichskirche erntete der Schilcherlandchor bereits einen kräftigen Auftrittsapplaus vom wiederum zahlreich erschienen Publikum.Die Chorleiterin Frau Annemarie Rauch bewies wieder einmal welche klangliche Qualität in den Sängerinnen und Sängern steckt. So konnte sich das Pulikum bei sorgfältigst einstudierten Adventliedern zwischendurch in eine fast meditative Lage verssetzen. Ebenso erwähnenswert sind die Darbietungen von Florentina Kiegerl aus Trahütten . Sie umrahmte das Programm eindrucksvoll auf ihrer Harfe und stellte ihr Können unter Beweis. Mit netten Gedichten und Anekdoten bereicherte der Obmann des Schilcherlandchores Uwe Eck das Programm.