Artem Achkasov berichtet in Ungarn über das Traktormuseum Stainz

04.01.2017, 20:57 Uhr

Oldtimerfreunde-Obmann Paul J. Wiener zeigte seine Schätze.

Sich in Winterpause zu befinden und dennoch einen touristischen Coup zu landen gelang dem Traktormuseum Stainz. Am vergangenen Dienstag kündigte sich Artem Achkasov, Fotoreporter für die ungarische Ausgabe von „GEO“, für einen Bericht in der Jänner-Ausgabe an. „Mich interessieren vor allem landwirtschaftliche Maschinen“, erklärte der gebürtige Russe sein Interesse für die Zugmaschinen des Traktormuseums.Voll akribischem Interesse ließ sich der Gast von Oldtimerfreunde-Obmann Paul J. Wiener durch Hallen, Gelände und Werkstatt führen. „Alle Traktoren stehen in persönlichem Eigentum?“, verbarg er seine Verwunderung nicht, dass die Geräte von den Mitgliedern dem Museum als Schaustücke überlassen werden. Auf ganz besonderes Interesse stieß die erfolgreiche Idee des „Ren(n)t a Traktor“, bei der vom Traktormuseum Vergnügungsfahrten organisiert und durchgeführt werden.Im Museum befinden sich – mit dem Schwerpunkt Deutschland - Traktoren aus mehreren Ländern Europas. Umso größer die Verwunderung des Reporters, mit einem „Belarus“ auch einen in Rußland (teil)produzierten Traktor anzutreffen.Mit unzähligen Fotos nahm Artem Achkasov eine nachhaltige Erinnerung aus Stainz mit. Das Verwenden von viel Fotomaterial ist ein Markenzeichen des 1975 gegründeten Magazins „GEO“. Damit wird auch die Online-Ausgabe „drive2.ru“ beschickt, die pro Artikel auf rund 100.000 Zugriffe verweisen kann. Ob er ein weiteres Mal nach Stainz komme? „Am leichtesten geht es im Sommer“, schloss er ein Wiedersehen nicht aus.