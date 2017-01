Auf Kloepfers Spuren...

02.01.2017, 12:03 Uhr

Ein heimatbezogener Begleiter im „Joahrlauf“ des Gedenkens

2016 neigt sich zu Ende. In der Region Eibiswald startet man mit einem Kalender ins neue Jahr, der dem großen steirischen Dichter Dr. Hans Kloepfer (1867 – 1944) gewidmet ist. Mit Gedichten von ihm und zum Teil unveröffentlichten Zeichnungen der Künstlerin Emmy Hiesleitner-Singer ausgestattet, bildet der Zeitmesser ein begehrtes Sammelobjekt.

Das Kloepferjahr im Schnelldurchlauf

(jf). Am 18. August 2017 jährt sich der Geburtstag von Dr. Hans Kloepfer zum 150. Mal. In Memoriam an den bekannten Arzt und Dichter hat der Eibiswalder Museumsverein einen Kalender herausgegeben. „Der berühmte Sohn Eibiswalds hinterließ uns wunderbare Gedichte, die wir heute noch gerne hören und lesen“, betont der Obmann Herbert Blatnik. Einige der Bilder von Emmy Hiesleitner-Singer sind bis jetzt noch nicht veröffentlicht worden. So etwa das Titelbild, das von einer Ehrenurkunde für Hans Kloepfer stammt und den Markt Eibiswald im Winter 1924/25 zeigt. Der aufwändig gestaltete Kalender im DIN A3-Format ist zum Preis von 15 Euro in der Grenzlandbücherei Eibiswald erhältlich.Als Arzt wirkte Kloepfer, wie er es selbst ausdrückte, in drei Welten. Nämlich in der Arbeiterschaft, der Bauernschaft und dem Köflacher Bürgertum. Seine Gedichte „Da Russ“, ein sehr berührendes Manifest gegen den Krieg, und „Spätherbst“ reihen sich in die wertvollsten Schätze der steirischen Dichtung ein. Hans Kloepfer war Chronist und Bewahrer der bäuerlichen Sprache, der alten weststeirischen Mundart. Davon zeugen auch seine Bücher wie „Vom Kainachboden“, „Aus dem Sulmtale“ oder der „Joahrlauf“.In der Weststeiermark gibt es noch beherzte Rezitatoren von Kloepfer-Gedichten. Mit besonderer Vorliebe für sein Werk und der Mundart kundig, sorgen sie bei den Zuhörern für Emotionen, die von Heiterkeit bis hin zu feuchten Augen reichen. Als herausragendes Beispiel dafür steht das Gedicht „Bol i’n Stodl deckt hon, rost i aus...“, das vom Wildbach Trio als „Da Leitenbauer“ vertont wurde. Zu einfühlsamer Musikbegleitung erzählt Gastsprecher Werner Sziamar vom fleißigen Leitenbauer mit traurigem Ausgang...Im August kommenden Jahres begehen wir den 150. Geburtstag des großen Dichters Dr. Hans Kloepfer. Aus diesem Anlass hat der Eibiswalder Museumsverein einen Kalender für das Jahr 2017 mit Kloepfer-Gedichten und Bildern der Künstlerin Emmy Hiesleitner-Singer gestaltet.Obmann Herbert BlatnikJedoch nicht nur mit dem Kloepfer-Kalender ehrt Eibiswald posthum seinen großen Sohn. Für das Gedenkjahr steht eine ganze Reihe von Ausstellungen und Veranstaltungen in Vorbereitung. Gertrude Kröll von der Grenzlandbücherei Eibiswald koordiniert in Kooperation mit Herbert Blatnik und Kulturressortleiterin Veronika Koller-Hermann von der Marktgemeinde den „Fahrplan“ durch das Kloepferjahr.Ende April soll im Lerchhaus das Buch „Aber Arzt bin ich geblieben“ von Dr. Harald Salfellner vorgestellt werden. Diese Präsentation im Rahmen der Veranstaltungsreihe der Grenzlandbücherei „Literarisches Stelldichein“ steht am Beginn eines ereignisreichen Jubiläumsjahres. Am 13. Mai lädt die Grenzlandbücherei zu einer literarischen Ausfahrt nach Köflach ein. Besucht werden das Museum, das Grab und das Wohnhaus des Dichters. Zudem gibt es eine allgemeine Stadtführung. Der Ausflug unter dem Motto „Auf Kloepfers Spuren“ findet – vor Ort organisiert von Manfred Kersch – einen literarisch-musikalischen Ausklang.Vom 14. Juni bis zum Weinlesefest wird im 1. Stock des Lerchhauses die Ausstellung „Dr. Hans Kloepfer – Arzt, Dichter, Mensch“ gezeigt. Sie verteilt sich auf vier Räume und wird von Herbert Blatnik, der für die Gesamtorganisation verantwortlich zeichnet, der Musik-NMS unter der Obhut von den Pädagoginnen Ingrid Steininger und Laura Pelzmann sowie den Philatelisten gestaltet. Am 14. Juni besteht auch die Möglichkeit, eine Sondermarke von der Post zu erwerben. Die Entscheidung für das Motiv – Kloepferhaus, Kloepferbrunnen oder Kloepferschreibtisch – ist noch nicht gefallen.Am 18. August wird im Festsaal der Festabend „150. Geburtstag Hans Kloepfer“, veranstaltet von der Marktgemeinde Eibiswald, zelebriert. Auch ein Literaturprojekt zu den Themen „Hans Kloepfer und ich“, „Ein Tag mit Hans Kloepfer“ oder „Auf Kloepfers Spuren“ wird von der Grenzlandbücherei gemeinsam mit der Musik-NMS durchgeführt. Verantwortlich dafür zeichnen Gertrude Kröll und Marko Krajner. Die drei besten Schülerbeiträge werden prämiiert, darüber hinaus wird der Erstplatzierte seinen Text beim Festabend selbst zum Vortrag bringen. Der Philatelistenverein Deutschlandsberg wird am 18. August im Lerchhaus ein Sonderpostamt mit Porträtmarkte Hans Kloepfer und Sonderpoststempel mit Motiv zum Dichter einrichten.Fotos/Repro: Josef Fürbass