Bauernsilvester in Stallhof mit großem Feuerwerk

01.01.2017, 21:37 Uhr

Buschenschänker Günther Reinbacher heizte als DJ ein.

Je später der Abend, desto zahlreicher die Gäste. Diese Erfahrung machten auch Buschenschänker Günther Reinbacher und sein Sparverein, die am vergangenen Freitag zum Bauernsilvester einluden. Die fünf Minusgrade verlangten nach einer gediegenen Mehrschichtbekleidung, die Feuertische, die heißen Rhythmen und die ausgewählten Getränke boten aber eine erfolgreiche Gegenstrategie. „Den Glühwein gibt es bei uns im Kessel am offenen Feuer“, hatte sich die Standbetreibercrew mit Heizer Franz Hemmer für die Gäste ein spezielles Extra ausgedacht.Einen Höhepunkt – vom Donauwalzer um Mitternacht abgesehen – bildete aber wohl das prickelnde Feuerwerk um 22 Uhr, das gute fünf Minuten lang den Himmel über der Arena in eine Glitzerlandschaft verwandelte.Unter den Gästen, die – wegen einer internen Geburtstagsfeier – etwas später antanzten, waren auch die Mitglieder der Landjugend mit Obmann Mathias Zenz und Leiterin Katja Spieler. „Dafür sind wir jetzt umso präsenter“, lautete ihre Devise. Gesundheit als wichtigstes Geschenk war von den Besuchern als Wunsch an das neue Jahr am öftesten zu hören. Ganz besonders bei Sigrid Halbwirth, die heuer mit ihrer Familie gesundheitlich nicht besonders vom Glück begleitet war. Ähnlich der Wunsch von Barbara Schmuck, deren Ehmann Ernst gleich die Hoffnung auf eine ausreichende Arbeitsausstattung mit seinem Betrieb anhängte. Fast staatstragend der Wunsch von Gerhard Sabathy: „Das neue Jahr soll viel Schwung bringen“, wünschte er sich von allen Menschen eine deutlich positivere Grundeinstellung und ein besseres Miteinander als im Jahr 2016.