Bilder von Heidy Folger aus Kraubat i.d.W.

06.01.2017, 16:21 Uhr

Im neuen Jahr werde ich auch in 2Lokalen in Graz meine Bilder zeigen und im April, bei der Eröffnung der Buschenschank Weber in Lestein(St.Stefan/Stainz) erfolgt auch eine Präsentation.Wer Interesse hat, kann gerne meine Homepage www.folgerheidysgalerie.wix.com/galerie-folger kontaktieren.