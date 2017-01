Bischof Wilhelm Krautwaschl feiert mit den Sternsingern

10.01.2017, 10:43 Uhr

Das Sternsingertreffen findet am 14. Jänner in der Sulmtalhalle in Pistorf mit Bischof Wilhelm Krautwaschl statt.

PISTORF. Seit dem 27. Dezember sind 13.000 Sternsingerinnen und Sternsinger der Katholischen Jungschar in der Steiermark von Haus zu Haus unterwegs. Mit ihrem Einsatz bringen sie den Steirern und Steirerinnnen den Segen für das Jahr 2017, aber sie erheben auch ihre Stimme gegen das Unrecht der weltweiten Armut.Mit den gesammelten Spenden, die österreichweit für die Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar gesammelt werden, können jedes Jahr 500 Projekte in Afrika, Asien und Lateinamerika finanziert werden. „Die Kombination von Brauchtum, begeistertem Einsatz so vieler Beteiligter und die Möglichkeit Solidarität mit den Ärmsten zu zeigen, macht die Einzigartigkeit der Sternsingeraktion aus“, ist Julia Radlingmayer, Verantwortliche der Dreikönigsaktion in der Steiermark, überzeugt.Letztes Jahr konnten in der Steiermark erstmals über 3 Millionen Euro ersungen werden.

Als Dankeschön für das Engagement der Sternsinger findet auch heuer wieder ein Sternsingertreffen statt. Eingeladen sind die Sternsingergruppen der Grazer Pfarren und der Weststeiermark. Rund 800 Königinnen und Könige werden am 14. Jänner 2017 um 10 Uhr in die Sulmtalhalle (Pistorf) nach Gleinstätten kommen. Gemeinsam wird ein Gottesdienst mit Bischof Wilhelm Krautwaschl gefeiert. Anschließend gibt es ein Kinderprogramm mit Musik, Theater und Würsteljause.