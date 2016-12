Charity im Doppelpack

17.12.2016, 15:06 Uhr

KMB Stainz überraschte "Frauen für Frauen" mit einem 1.500 Euro-Scheck.

Das ganze Jahr über kommt dem Verein „Frauen für Frauen“ die Rolle des Verteilens zu. Am vergangenen Freitag war es umgekehrt: Die Katholische Männerbewegung Stainz (KMB) stellte sich bei der Sozialorganisation mit einer Spende von 1.500 Euro ein. Der karitativen Widmung des Betrages tat dies keinen Abbruch: Die KMB bediente sich einzig der gut ausgebildeten Verteilungsstruktur von „Frauen für Frauen“. Das entspricht auch ihrer Zielsetzung, Hilfestellung an Personen oder Organisationen im regionalen Wirkungskreis zu realisieren.„Unsere Betreuung läuft zwölf Monate im Jahr“, ließ Silvia Sonnleitner wissen, dass neben Frauen, Kindern und sozial bedürftigen Familien auch Männer in den Genuss der Fürsorge kommen. In der Weihnachtszeit, betonte die Obfrau, sei eine enge Beziehung zu den Empfängern aber besonders wichtig. „Wir halten das sehr persönlich“, ergänzte Sonnleitner, dass „alle Mädels“, sprich die gesamte Frauschaft, in der Adventzeit unterwegs ist.Allerdings: Derart große Zuwendungen, wie sie die Katholische Männerbewegung mit Obmann Anton Resch deponierte, sind eher die Ausnahme. Das Gros der finanziellen Mittel wird durch vereinsinterne Veranstaltungen wie Vorträge, Käst’n braten oder sonstige Veranstaltungen aufgebracht. „Wir sind unseren Förderern sehr dankbar“, versicherte Silvia Sonnleitner, dass alle Spenden zu 100% weitergegeben werden.