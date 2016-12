Das Greith-Haus hat auch 2017 viel zu bieten

07.12.2016, 10:04 Uhr

Im Greith-Haus in St. Ulrich sind namhafte Gäste im kommenden Jahr angesagt.

Große Persönlichkeiten

ST. MARIN IM SULMTAL. Noch zwei Veranstaltungen stehen heuer am Programm im Greith-Haus in St. Ulrich im Greith: Helmut Röhrling alias "Schiffkowitz" wird am 10. Dezember ab 19.30 Uhr mit einem Überraschungsgast seinen Vorjahreserfolg wiederholen. Am 17. Dezember geht ab 20 Uhr das Weihnachtskonzert des Trachtenmusikvereines St. Ulrich über die Bühne."Wir haben für das kommende Jahr schon großartige Veranstaltungen am Plan", macht Corinna Löw, Obfrau des Kulturvereines St. Ulrich im Greith, neugierig. Los geht’s schon am 14. Jänner mit "Bridges – Brücken", wenn Friedrich Kleinhapl und das "CrOv-Ensemble" ihren Auftritt haben, dirigiert von Sigi Feigl. Am 4. Februar wird der ehemalige Kulturchef der Kleinen Zeitung Frido Hütter den Musiker Hubert von Goisern zum Gespräch begrüßen zu "Musik, die in keine Schublade passt". Unterhaltung zur Faschingszeit garantieren Robert Palfrader und Rudi Roubinek, die am 24. Februar mit ihrem bissigen Charme begeistern werden. Zu seinem 75. Geburtstag zeigt der Staatspreisträger und Kultur-Förderer in St. Ulrich Gerhard Roth seine Fotoausstellung "Innenwelten", weitere Ausstellungen folgen im Lauf des Jahres. So steht im Herbst der "Jagdausflug im Stillen Ozean" mit der Künstlergruppe G.R.A.M. am Programm. Außerdem werden Elisabeth Orth und Cornelius Obonya dem Jubilar die Ehre erweisen und Werke des Schriftstellers vortragen, auch aus seinem neuen, im September 2017 erscheinenden Roman. Übrigens: Auf Betreiben der Gemeinde wird im kommenden Jahr das Greith-Haus mit Klimaanlage und Beleuchtung auf den neuesten Stand gebracht. Mehr aus St. Martin gibt’s im Veranstaltungsteil ab Seite 51.