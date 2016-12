Der Elternvereinsvorstand wurde einstimmig wiedergewählt

02.12.2016, 21:11 Uhr

Mitgliederversammlung in der Neuen Mittelschule Stainz: Als Bonus referierte Johannes Gosch zum Thema Gesundheit.

„Es sind sehr viele Ehrengäste da“, spielte Obmann Andreas Gaich in seiner Begrüßung auf die Relation Mitglieder und Ehrengäste an. Einer von ihnen, Bürgermeister Walter Eichmann, konstatierte in seinem Grußwort das gute Funktionieren im Schulverbund. Ihren Dank für die laufende Unterstützung durch den Elternverein sprachen Direktor Peter Nöhrer (NMS), Karin Koele-Klimbacher (VS) und Direktor Günther Muhri (Poly) aus.Seinen Rückblick begann Andreas Gaich mit dem Dank an seine Mitstreiter im Vorstand. „Probleme“, so der Obmann, „haben wir versucht mit Feingefühl zu meistern.“ Sehr gewissenhaft fiel der Bericht von Kassier Manfred Jamnig aus. Über dem schriftlichen Antrag der Kassaprüfer Horst Spechtler und Max Vollenwyder wurde einstimmig das Vertrauen ausgesprochen.Mit einstimmigen Voten ging es bei der Neuwahl des Leitungsorgans unter dem Vorsitz von Bürgermeister Walter Eichmann weiter. Der Vorstand hat folgendes Aussehen: Andreas Gaich (Obmann), Joachim Gruendler (Stv.), Manfred Jamnig (Kassier), Roswitha Gombocz (Stv.), Elfriede Harzl (Schriftführerin), Jutta Nikodem-Eichenhardt (Stv.), Horst Spechtler, Max Vollenwyder (Rechnungsprüfer), Barbara Graschitz, Petra Krois-Ninaus, Petra Regenfelder (Beiräte).Mit dem Gesundheitsvortrag setzte Sportwissenschaftler Johannes Gosch der Mitgliederversammlung ein Sahnehäubchen auf. Zusammengefasst heißen die von ihm propagierten „Key Facts“ Ausdauer, Kraft, Koordination, Ernährung, Entspannung, mentale Stärke und Beziehungen.