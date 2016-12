Der Pferdehof Jagamühle hisste die Weiße Fahne

15.12.2016, 14:18 Uhr

Reiterpass- und ReiternadelanwärterInnen waren erfolgreich

Glitzerkünstler Raureif ist mancherorts am Werk, ansonsten aber trägt die Winterlandschaft in der Südweststeiermark nach wie vor ein grünes Kleid. Dafür weht am Pferdehof Jagamühle die Weiße Fahne. Trainer Bruno Rothschädl hat sie gehisst, weil die jüngste Reiterpass- und Reiternadelprüfung so erfolgreich verlaufen ist.

(jf). Kürzlich traten beim RSV Jagamühle in Pölfing-Brunn wieder zehn SchülerInnen zur Reiterpassprüfung an. Anika Ferrari, Emma Hirzer, Katerina Klug, Theresa Kupnik, Mag. Barbara Lackner, Lisa Marie Sackel, Laura Schreiner, Linda Stangl, Lena Webersdorfer und Sabine Webersdorfer haben dabei eindrucksvoll bewiesen, dass langes und eifriges Training Früchte trägt.So zeigten die KandidatInnen nach ansprechenden Dressuren, dass sie ihre Pferde auch im freien Gelände einwandfrei unter Kontrolle haben. Daher durften sie nach einer Überprüfung des theoretischen Wissens den heiß begehrten Reiterpass in Empfang nehmen.Jedoch auch die etwas erfahreneren ReiterInnen wollten eine weitere Stufe erklimmen. Also traten Christoph Fürnschuß, Anja Fagitsch und Eva Zarschenas zur Reiternadelprüfung an. Alle drei absolvierten die Prüfung unter dem Präsidenten des steirischen Pferdesportverbandes, Richter Ludwig Hoffmann, mit einem positiven Ergebnis. Und somit konnte Trainer Bruno Rothschädl am Pferdehof Jagamühle wiederum die Weiße Fahne hissen.Der Reitsportverein Jagamühle gratuliert allen TeilnehmerInnen und wünscht weiterhin viel Erfolg!Foto: Josef Fürbass