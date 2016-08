Die bluegarage Frauental startet in die Herbstsaison

28.08.2016, 21:54 Uhr

Zugunsten von Amnesty international findet am Do. dem 15. September eine Benefizveranstaltung mit der bekannten Band Aniada A Noar statt. Erwähnenswert ist auch am 17.9. das Al Cook Trio Weitere Highlights im Herbst sind am 22.9. Petutschnig Hons "Gusch GmbH" Kabarett Vorpremiere oder am 11. 10 Paul Lamb & The King Snakes (GB) British Blues.Text : Josef Strohmeier