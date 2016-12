Die Königin der Vanillekipferl ist gekürt

09.12.2016, 18:52 Uhr

In den Werkstätten von "Kompetenz" wurde unter dem Motto "Advent einmal anders" nicht nur gesungen und Besinnliches vorgetragen, sondern hier wurde auch die erste "Vanillekipferl-Challenge" ausgetragen.



Das goldene Vanillekipferl



Für den guten Zweck

PÖLFING-BRUNN. Selten wurde so viel Süßes unter ärztlicher Aufsicht verzehrt, im Gegenteil: Da wurde optisch begutachtet, geschnuppert, abgebissen und schießlich mit einem genüsslichen oder manchmal auch eher kritischen Gesichtsausdruck verzehrt.Deie Rede ist von der 1. Vanillekipferl-Challenge im Rahmen der Veranstaltung "Advent einmal anders" bei den Werkstätten von "Kompetenz" in Pölfing-Brunn. Nachdem Sagenbuchautor Peter Stelzl, gesanglich unterstützt von Eva Pacher mit ihrer Gitarre, besinnliche Adventtexte vorgetragen hatte, ging es unter der markigen Moderation von Gregor F. Waltl ans Eingemachte für die neunköpfige Jury. Mitten dabei waren nicht nur die praktischen Ärzte Gertraud Strauß-Unterweger und Gottfried Trinkl, sondern auch der vielfach bekannte Gesundheitspsychologe und Psychotherapeut Philip Streit.Eva Pacher und Pastoralassistent Florian Schachinger waren ebenso mit von der Jury-Partie wie Gemeinderat Hannes Schlag (als Vertretung von Bürgermeister Karl Michelitsch), Sigrid Loibner (Mitarbeiterin der Gemeinde Pölfing-Brunn), Allerheiligenstriezel-Siegerin Margarethe Loibner aus Kleinradl und Susanne Veronik, Redaktionsleiterin der WOCHE Deutschlandsberg, die von ihrer Tochter Julia unterstützt worden ist.15 Vanillekipferl-Königs-Anwärter haben ihre Gustostückerl eingereicht, 15 Vanillekipferl gab es daher von jedem Jury-Mitglied zu verkosten. "Und, wie geht's" fragte Moderator Gregor F. Waltl in herausfordernd frecher Art nach dem jeweiligen Befinden. Schließlich waren alle Kipferl verkostet und nach musikalischen Einlagen der "Voices of Kompetenz" und der Rot-Kreuz-Jugend Eibiswald war das vorweihnachtlich lukullische Bravourstück geschafft. Die Fragebögen mit Wertungsnoten zwischen 0 und 10 wurden nach der Blindverkostung durch die unabhängige Jury ausgewertet und die Siegerin ermittelt:Sieglinde Gangl ist mit deutlichem Abstand zur Königin der Vanillekipferl gekürt worden. "Ich freu mich riesig", so die Siegerin bei der Preisübergabe des "Goldenen Vanillekipferls.Schließlich trafen sich die Jury-Mitglieder bei einer Runde pikanter Käsestangerl, um die Geschmacksnerven wieder zu neutralisieren."Sämtliche Einnahmen aus dem selbst gefertigen Kuchen-Buffet, den Bratäpfeln und den handwerklichen Stücken aus der Verkaufs-Ausstellung in den Werkstätten kommen dem Ankauf von Lernmaterialien, Sport- und Spielgeräten für die Kundinnen und Kunden bei 'Kompetenz' zugute", betont Monika Kral, Geshäftsführerin vom "Kompetenz.zentrum Weststeiermark", eine Sozial-Ökonomische-Betriebs GmbH für benachteiligte und behinderte Menschen.