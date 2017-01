01.01.2017, 09:40 Uhr

Die nächsten Blutspende-Termine im Bezirk Deutschlandsberg

6. Jänner von 8 bis 12 Uhr in St. Stefan ob Stainz, Neue Mittelschule



13. Jänner von 16 bis 19 Uhr in Schwanberg, Volksschule



17. Jänner von 15 bis 19 Uhr in Groß St. Florian, Volksschule



18. Jänner von 14.30 bis 19 Uhr in Deutschlandsberg, Neue Mittelschule 1



20. Jänner von 16 bis 19 Uhr in Lannach, Volksschule

Gefällt mir