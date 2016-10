Die Volksschule Frauental startet mit Veränderungen in´s neue Schuljahr

04.10.2016, 12:35 Uhr

Ein reiches Angebot

Nach einem völlig neuen Konzept begann für 33 SchulanfängerInnen nun das lang ersehnte erste Schuljahr mit einer gemeinsamen dreiwöchigen Eingewöhnungsphase in der „Glücksschule“ Frauental, wobei es für alle ausreichend Zeit gab, sich an das Schulleben und die neue Gemeinschaft zu gewöhnen, bevor eine Klasseneinteilung vorgenommen wurde.Die VS Frauental bietet SchülerInnen in diesem Schuljahr unter anderem wöchentlichen Englischunterricht mit early English teacher Andreas Friedl (für die Grundstufe I), polysportive Bewegungseinheiten am Nachmittag (Dienstag & Donnerstag) mit Hip Hop, Ballsportarten, Koordinationstraining uvm, eine tägliche Frühbetreuung ab 7 Uhr sowie u.a. täglich bis 17 Uhr eine GTS-Nachmittagsbetreuung mit Pädagogin Fr. Stefanie Zäh in Kooperation mit den Kinderfreunden SteiermarkText und Foto(s): Josef Strohmeier