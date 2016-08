Dietlinde und Hans-Wernerle mit neuem Programm in Pistorf

Am Sonntag, 2.Oktober 2016 werden Dietlinde und Hans-Wernerle, die Stars aus der TV-Show „Narrisch guat“, in der Sulmtalhalle in Pistorf (Gleinstätten) für Lachen ohne Ende sorgen. Beginn: 18 Uhr (Einlass ab 17 Uhr).

Das neue Programm „Wenn bled, dann gscheit!“ ist vollgepackt mit den witzigsten Erlebnissen und Streichen aus dem Kinderalltag. Da bleibt mit Garantie kein Auge trocken – ein zweistündiger Angriff auf Ihre Lachmuskeln! Zusätzlich bereichert Heinz Lagler, einer der besten Parodisten Österreichs, das Programm.

Der Reinerlös des Abends dient dem Bau einer Schule in Äthiopien.

Vorverkaufskarten: öTicket, alle Raiffeisenbanken, Gemeindeamt Gleinstätten, Dorfcafe & Gasthaus Schatz-Pistorf, Trafik Jauk-Gleinstätten, Trafik Pommer-DL und Mail: p.krasser@aon.at.