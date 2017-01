Dudler, Tänze, Gstanzl und gediegene Blasmusik von „Federspiel“

06.01.2017, 21:26 Uhr

Mitreißend: Ausverkauftes „StainZeit“-Neujahrskonzert im Refektorium.

Das instrumentale Sortiment reichte von Trompete über Klarinette, Posaune, Tuba und Flügelhorn, mit Zither, Glockenspiel und vor allem Gesang erreichte es die gewohnte „Federspiel“-Breite, mit der die virtuosen Musiker in allen Teilen der Welt große Zustimmung ernten. Die Musiker mutierten nahtlos von Ensemblespielern zu Solisten und verlangten sich und ihren Instrumenten alles ab. Als neu definierte Blasmusik, mit Pepp, Frechheit und Humor vorgetragen, könnte man das Programm gut charakterisieren. Vor allem eines: In jeder Sequenz war die ursprüngliche Freude der Musiker an ihrer Tätigkeit zu spüren. Ein Funke, der im Nu auf die Gäste im Saal übersprang.Einen Gutteil ihrer Nummern komponieren die Noch- und Nicht-mehr-Musikstudenten selbst. Das Element alpenländische – sie wurde umgehend zur steirischen erklärt – Blasmusik zog sich in verschiedensten Variationen durch das Programm. Vom Dudler ging es über die Tänze zu den – vokal vorgetragenen - Gstanzln: Die Sauna is so frisch, wie im Wossa da Fisch!Wann kehren die Musiker von "Federspiel" von ihren Auftritten heim? Zur Zeit des Wetterpanoramas (Anm. 7.15 Uhr ORF2). Und das wahrscheinlich – wie bei ihrem Schlusstitel - mit einem fröhlichen Jodler auf den Lippen: I tua wos i wüll und i tua wos mit freit! Ganz aus war es damit allerdings noch nicht, ohne Zugaben entkam das Septett seinem begeisterten Publikum nicht. Endgültig Schluss wurde es mit ihrem proklamierten Wunsch auf ein gutes Jahr 2017.