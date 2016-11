Ehren-ABI Gerhard Messner wurde vergoldet

29.11.2016, 17:05 Uhr

Für diese Verdienste wurde ihm am Kommandantentag des Bereichsfeuerwehrverbandes Deutschlandsberg, am Freitag den 25. November 2016, aus den Händen von Landeshauptmannstellvertreter Mag. Michael Schickhofer und dem Bereichsfeuerwehrkommandanten OBR Helmut Lanz das Verdienstkreuz in Gold des Bereichfeuerwehrkommandos Deutschlandsberg verliehen.Die Kameraden und Kameradinnen der FF Groß St. Florian gratulieren herzlich zur verdienten Auszeichnung.