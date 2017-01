Ehrenamtlicher Einsatz in der LKH Ambulanz ab Februar

30.01.2017, 17:03 Uhr

Verein Lichtblick eröffnet feierlich erste Außenstelle

DEUTSCHLANDSBERG. Es gibt sie am LKH Klinikum in Graz schon seit einigen Jahren, die Brückenbauer. Sie helfen als Gesprächspartner, Informationsgeber im Ambulanzbereich ehrenamtlich aus, um das Krankenhauspersonal ein wenig zu entlasten. Dieses einzigartige Projekt wurde schon mehrfach preisgekrönt (Lions Nachhaltigkeitspreis, DM Drogeriemarkt) und ist jetzt stolz, eine weitere „Dienststelle“ in Deutschlandsberg eröffnen zu können.

„Um bei uns tätig sein zu können muss man weder Arzt noch Krankenschwester noch pflegerische Kenntnisse besitzen, lediglich Freude an der Kommunikation und am Austausch mit Menschen ist bei uns wichtig", erläutert Vereinsobfrau Ingrid Gady. Der Verein Lichtblick bietet engagierten Menschen die Möglichkeit, im Ambulanzbereich ehrenamtlich auszuhelfen: Als Gesprächspartner nehmen sich Freiwillige der Ängste und Sorgen von wartenden Patienten an und sind für jene da, die sich einsam fühlen. Das steigert nicht nur die Zufriedenheit der Menschen in belastenden Situationen, sondern auch die der Mitarbeiter in den Ambulanzen. Beachtliche 3.000 Stunden leisten die Brückenbauerinnen aktuell pro Jahr in Graz.Wollen auch Sie dabei sein, melden Sie sich unter Tel.: 0681/206 54 684 oder per mail: info@vereinlichtblick.at ; Infos: www.vereinlichtlbick.at