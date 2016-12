Ein Abend der Hoffnung für Laura

07.12.2016, 10:04 Uhr

Am 17. Dezember steigt ein Benefizkonzert im Laßnitzhaus, um weitere Therapien für Laura zu ermöglichen.



Hohe Therpiekosten

DEUTSCHLANDSBERG. Sie ist erst sieben Jahre alt, doch ihr kindliches Leben verläuft so ganz anders als das von vielen Gleichaltrigen. Laura ist seit ihrer Geburt körperlich und geistig stark beeinträchtigt, Seh-, Sprech- oder Bewegungsfähigkeit sind kaum vorhanden. Dadurch kann Laura selbst die einfachsten Dinge im Leben nur unter Betreuung ausführen und hat nur dann eine Chance, in Zukunft ein beschränkt selbstbestimmtes Leben zu führen, wenn sie sich regelmäßig einer speziellen Behandlung unterzieht, die man Adeli-Therapie nennt. Mehrere dieser Therapien hat das Mädchen bereits hinter sich und die Erfolge sind beeindruckend. Mutter Astrid: „Durch den speziell entwickelten Adeli-Anzug werden Bewegungs-Impulse an das Gehirn gesendet und damit muskuläre Abläufe neu erlernt. Der Erfolg ist inzwischen deutlich sichtbar, Laura ist glücklich, nach mehreren Anwendungen ist sie bereits in der Lage, mit Unterstützung einige Minuten zu stehen, kann teilweise bereits selbst essen und trinken, für das Kind sind das epochale Fortschritte!“Die Therapie ist sehr teuer, die Kosten werden von der Krankenkasse nur zu einem Bruchteil übernommen, auf Dauer sind die Eltern finanziell überfordert. Angelika Amreich arbeitet mit großer Hingabe an einem beispielhaften Projekt, das Lauras Zukunft sichern soll. Innovative Ideen sollen die Lebensqualität des behinderten Mädchens entscheidend verbessern, finanzielle Mittel für Lauras Therapien lukrieren. Die diplomierte Sozialbetreuerin, seit sechs Jahren bei der Lebenshilfe betreut Laura mit ihren KollegInnen Lukas Ladinger, Jasmin Diestler und Melanie Köck vorwiegend auch in der Freizeit und präsentiert ihre Idee: „Am 17. Dezember ab 19.30 Uhr gibt es eine Benefizveranstaltung im Laßnitzhaus in Deutschlandsberg, Musikgruppen wie die "KoralmKrainer" oder die "Pagger-Buam", aber auch „Cliff of Friendship“ für die jüngeren werden auf der Bühne ihr Bestes geben, treten gratis auf und der Reingewinn fließt ausschließlich in das Therapieprojekt für Laura!“ hofft Amreich auf zahlreichen Besuch. „Kommt zur Veranstaltung, es ist Weihnachten und für Laura wäre es ein wunderbares Geschenk, wenn die Therapien des Mädchens und damit die Weiterentwicklung hin zu einem erträglichen und selbstbestimmten Leben weitergehen könnte!“ appelliert Angelika an das soziale Herz der Weststeirerinnen und Weststeirer.von Franz Krainer