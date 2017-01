Ein Geburtstag für den guten Zweck

26.01.2017, 13:48 Uhr

Zum achzigsten Geburtstgag von Franz Augustin aus Wettmannstätten gab es Spenden für die Leukämiehilfe Steiermark anstatt Geschneke.

Tag zwei

Kürzlich feierte Franz Augustin aus Wettmannstätten, EHPI und Kaufmann in Ruhe beim Gasthaus Strohmeier, „Kirchenwirt“ seinen achtzigsten Geburtstag und das gleich an zwei Tagen.Am Samstag traf er sich mit seinen alten Feuerwehrkameraden;u.a. waren Altbürgermeister Helmut Kriegl , Brandrat Fritz Reinprecht und Medizinalrat Horst Heschl unter den Feiernden.Sonntags lud Franz Augustin seine ehemaligen Kaufmanns- und Sängerkollegen,sowie seine engsten Familienmitglieder ein.Beide Feiern eröffnete der rüstige Jubilar mit lockeren Ansprachen indem er lustige Begebenheiten aus seiner Aktivzeit in Erinnerung rief.Der „Start“ im „Kellerstöckl“ des Gasthofes Strohmeier zum Aperetief,sowie die kulinarischen Genüsse, trugen wesentlich dazu bei, dass die Gäste bestens gelaunt das Nachhause gehen fast vergaßen.

Spende für Leukämiehilfe Steiermark

Das Besondere an dieser Feier aber war, dass Franz Augustin bat von Geschenke Abstand zu nehmen und an dessen Stelle eine Geldspende in einer von ihm aufgestellten Spendenbox zu deponieren.Grund hierfür ist, dass Franz Augustin an Leukämie erkrankt war und im Dezember des Jahres 1989 dehalb an ihm eine Knochenmarktransplantation vorgenommen worden ist. Knochenmarkspenderin war seinerzeit seine ältere Schwester Maria Augustin.Es kam einiges an Spendengeld zusammen. Diesen Betrag rundete Franz Augustin 2.000 Euro auf, die der „Leukämiehilfe Steiermark“ zu Gute kommen.