Ein "Yabadabadoo" aus purer Freude an der Musik

15.02.2017, 10:38 Uhr

Die Jugend-Big Band "Yabadabadoo" versprüht seit bald fünf Jahren erfrischend musikalischen Esprit voller Lebenslust.

"Yabadabadoo", so tönte Fred Feuerstein bis in die 90er-Jahre durch die Wohnzimmer. "Yabadabadoo" gibt’s auch heute, nämlich in Form einer ganz besonderen Big Band: Die beiden Lehrer der Erzherzog Johann Musikschule Stainz, Barbara Sackl-Zwetti und Martin Gollob, haben sich ein Herz genommen und die Jugend-Big Band "Yabadabadoo" im März 2012 als Projekt in ihrer Freizeit gegründet. Das Besondere daran: Es sind nicht nur Musikschüler dabei, sondern auch ehemalige Schüler und junggebliebene Musiker, die einfach Spaß an der Musik haben. "Angefangen haben wir mit zwölf Musikern – inzwischen sind wir 42", strahlt die musikalische Leiterin und ergänzt: "Es freut mich sehr, dass dieses Projekt zu einem niveauvollen Auffangnetz für junge Musiker angewachsen ist – und das in einem zwanglosen, familiären Zusammenspiel."Martin Gollob bringt sich nicht nur als Ideenlieferant und Sänger ein, sondern nimmt auch seine Gesangsschüler mit, schließlich sind Auftrittsmöglichkeiten für junge Sängerinnen und Sänger doch eher dünn gesät.

Der volle Big Band-Sound

Typisch "Yabadabadoo"

Die Termine 2017:

Barbara Sackl-Zwetti geht in ihrem Unterricht rund um die Musikschulband, Ensembleführung, Musiktheorie und das Jugendorchester voll auf. Die Vollblutmusikerin hat sich schon als Kind der Musik und in ihrem Studienhauptfach dem Saxofon verschrieben. Somit ist auch die Besetzung von "Yabadabadoo" außerordentlich bläserlastig, mit nicht weniger als zwölf Saxofonisten, Posaunensatz und etlichen Trompetern. Natürlich funktioniert eine Big Band nur mit den Rhythmusinstrumenten Schlagzeug und Bass sowie Klavier und Gitarre. Gemeinsam geprobt wird das ganze Jahr über, nämlich samstags oder sonntags in der bluegarage Frauental. "Bernd Sackl stellt uns den Raum und das technische Equipment immer kostenfrei zur Verfügung", bedanken sich die Initiatoren auch bei allen weiteren Sponsoren. Das Repertoire? "Wir spielen Stücke, die den jungen Leuten am Herzen liegen, also Titel von Robbie Williams, Michael Bublé oder Amy Winehouse, aber auch Oldies rund um Dean Martin und Frank Sinatra, der übrigens ‚unserem’ Martin ganz besonders liegt. Mir ist es einfach wichtig, dass sich die Musiker mit den Titeln identifizieren können – dann funktioniert auch der Sog zum Publikum hin."Welche Titel sind also typisch für "Yabadabadoo"? "‚Let Me Entertain You‘ von Robbie Williams ist z.B. ein absolutes Lieblingsstück unserer Trompeter, das wir immer wieder spielen. Nicht fehlen darf auch ‚Gonna Fly Now‘ als legendäre Filmmusik aus ‚Rocky‘. Titel des genialen Roger Cicero kommen ebenso gut an wie die klassischen Ohrwürmer ‚Just a Gigolo‘ oder ‚Don’t Worry, Be Happy‘. Neu im Repertoire haben wir jetzt ‚Brass Machine‘, das sehr schwierig zu spielen ist, aber da fährt die Band so richtig weg", lacht Barbara Sackl-Zwetti.um 19 Uhr: "Yabadabadoo" als Vorband zu "Egon7" beim ersten "Frühlingsfestival" in der Festhalle Stallhof"Einparken 10 nach 10" im Robert Fuchs Park in Frauental mit dem Volksschulchor Frauental unter der Leitung von Isabel PowodenErste Weihnachtsshow in der Steinhalle Lannach mit der Chorgemeinschaft Groß St. Florian geleitet von Martin GollobWeihnachtsshow zusammen mit einer anderen Big Band im Stadtsaal HermagorAus den Auftritten beim Jugendfestival in der Steinhalle Lannach mit Jon Sass ist auch eine DVD entstanden. Auf youtube ist "Yabadabadoo" mit drei Videos zu erleben:Martin Gollob ist außerdem Leiter der Florianer Musischulmusi , die wir ebenfalls im Rahmen unserer Serie "Da spielt die Musi" bereits vorgestellt haben.