Elektrosmog lässt keinen kalt

19.01.2017, 20:16 Uhr

"Gesunde Gemeinde"-Vortrag im Dachbodentheater Stainz.

„Es ist ein Thema, das uns täglich begleitet“, betonte „Gesunde Gemeinde“-Sprecherin Karin Fedl in ihrer Begrüßung. Referent Anton Albrecher hakte ein: „Und es wird wenig darüber gesprochen.“Tendenz stark steigend kann man zur Funkbelastung durch Smartphones & Co. sagen. Die Erklärung: Die Wirtschaft – Stichwort Selbstfahrautos – will hohe Datenmengen transportieren, die natürlich eine entsprechend intensive Infrastruktur erfordern. Erschwerend in Österreich: Es besteht keine gesetzliche Regelung hinsichtlich der zumutbaren Strahlenbelastung.„Es gibt zwei Ebenen“, nannte Albrecher den Nieder- und Hochfrequenzbereich. Wie der Name sagt, geht von Geräten im Niederfrequenzbereich (etwa Bodenheizung, Induktionsherd oder Stromleitungen) deutlich weniger Strahlung aus als im Hochfrequenzbereich mit Mikrowelle, Blue Tooth-Einrichtungen oder Schnurlostelefonen als Beispielen. Bezeichnend: Apple-Mitbegründer Steve Jobs verbot seinen Kindern, das von seinem Unternehmen entwickelte I-Phone.„Es gibt keinen Weg zurück“, regte Anton Albrecher als Alternative an, sich so gut wie möglich zu schützen. Für die niedrige Frequenz nannte er Zeituhrschalter, Netzabkoppler oder kleine Stromkreise, für den Hochfrequenzbereich möglichst kurze Verwendungsdauer, Schutzanstriche oder Abstand halten als geeignete Möglichkeiten. Die klare Aussage: Von der Belastung betroffen sind über die Wirkung auf die Eisenbestandteile im Körper alle Menschen, etwa dreißig Prozent leiden an Elektrosensibilität.