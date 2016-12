Flascherlzug mit zwei Engeln an Bord

25.12.2016, 16:58 Uhr

Voll ausgebuchte Christkindlfahrt am 24. Dezember.

Das Warten auf das Christkind verkürzen kann auch ein globiger Dampfzug. Am Heiligen Abend machte sich der mit knapp dreihundert Passagieren voll besetzte Flascherlzug nach Preding auf den Weg, um die Kinder ein wenig auf andere Gedanken zu bringen. Mit Tiffany und Vivian, in Weiß gekleidet und mit Heiligenschein, machten zwei Engel die Reise authentischer.Der Christkindlzug wurde auch musikalisch begleitet: Im Zug wanderte das Santa-Claus-Duo Herbert Eberhart und Johann Fabian Advent- und Weihnachtslieder spielend von Waggon zu Waggon. Und im Bahnhof Preding musizierten die von Maria Hermann geleiteten Jungmusiker aus Stainztal. Noch etwas gab es im Bahnhof: Messner Wurst hatte heiße Frankfurter und der Eckwirt Wolfgang Krammer ebensolchen Tee zum allgemeinen Verzehr bereitgestellt. Die Kinder wurden aber auch im Zug betreut: Es gab Strohsterne zum Mitnehmen und Mini-Muffins zum Verkosten. Freuen darf sich auch der Sozialfonds der Marktgemeinde, in dessen Fundus der Reinerlös fließt.Nun hat der Flascherlzug einige Monate für Überholung, Funktions- und Sicherheitsüberprüfung Zeit. Im kommenden Jahr wird er seine Kräfte zum 125-Jahr-Jubiläum brauchen. Los geht es mit dem Andampfen am 29. April. Ein Termin zur Vormerkung steht fest: Am 21. Mai kommt das ORF-Radio zum Frühschoppen in die Festhalle Stallhof. Neu: Zu den Dämmerschoppen-Terminen bietet er einen Kurztrip bis nach Kraubath an.