Flo-Flo- Florian mit Florianer Narrenabenden

03.02.2017, 11:42 Uhr

Die Florianer Narrenabende gehen heuer am 24. und 25. Februar in der Florianihalle in Szene. Der übliche Faschingsumzug ist im zweijährigen Rhythmus geplant.

GROSS ST. FLORIAN. Mehr als 100 Akteure werden bei den Florianer Narrenabenden am 24. und 25. Februar die Besucher in der Florianihalle begeistern. Beginn ist jeweils um 20 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr, Maskierung ist erbeten!Mit einem Ohrenschmaus der "Koralm Krainer" und Gaumenschmaus aus dem "Restaurand Schnattl werden diese Abende zu einem besonderen Erlebnis.Tischkarten in zwei kategorien gibt es im Gemeindeamt Groß St. Florian, Infos unter www.gross-st-florian.at