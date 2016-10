Flohmarkt in Eibiswald

Eibiswald: Eibiswalder Lerchhaus |

Wir starten wieder einen umfangreichen Flohmarkt vor dem Eibiswalder Lerchhaus.

Zahlreiche Aussteller präsentieren im herrlichen Flohmarktambiente Schätze aller Art: Spielsachen; Bekleidung; Sportgeräte; Praktisches und Schönes für Haus, Garten und Freizeit; Antiquarische Raritäten; für Leseratten und Buchliebhaber eine Riesenauswahl an Büchern. Sicher ist für jeden etwas dabei!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch am Samstag, den 15. Oktober, von 8 bis 12 Uhr, vor dem Eibiswalder Lerchhaus, in der Fußgängerzone am Hauptplatz in Eibiswald, bei Schlechtwetter im Innenbereich.

Anmeldungen für Aussteller bitte unter der Nummer 0676 – 9740756.