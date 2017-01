Franz Deutschmann - ein Tausendsassa mit viel Gefühl für Tanz und Musik

11.01.2017, 12:29 Uhr

Seit 40 Jahren ist Franz Deutschmann als Volkstanzleiter der VTG Bad Gams und als Volksmusikant voller Elan im Einsatz. Im Vorjahr hat er seinen 60. Geburtstag gefeiert.



Ein 60er mit extra viel Schwung

BAD GAMS. Für die Volkstanzgruppe Bad Gams ging wieder ein überaus aktives Vereinsjahr zu Ende. Bei der besinnlichen Weihnachtsfeier im Weststeirischen Hof, ließ die Obfrau Eva Deutschmann das abgelaufene Volkstanzjahr noch einmal Revue passieren.Zu den tänzerischen Aktivitäten gehörten zahlreiche Auftritte bei Festlichkeiten und Brauchtumsveranstaltungen. Der erste Auftritt 2016 war beim Steirischen Volkstanzfest in Graz, es folgten Auftritte beim Europatag im Gamsbad, beim Oberlandlerkirtag im Landhaushof in Graz, beim „Aufsteirern“ in Graz u. beim Herbstfest in Leibnitz. Gemeinsam mit dem Volkstanzkreis Deutschlandsberg wurde der „Sturm auf den Schilcher“ mit Tanzeinlagen umrahmt. Auch das traditionelle Pfingstschnalzen, die Organisation der Feier zur Sommersonnenwende und das Kathreintanzfest in Bad Gams, haben sich bereits zu einem fixen Bestandteil im Vereinsjahr etabliert.Ein Höhepunkt 2016 war die Einladung der „ARGE Volkstanz“ zum „Aufsteirern“ am 18. September in Graz. Die Volkstanzgruppe Bad Gams präsentierte sich mit einem eigenen Stand am Tummelplatz. Nicht nur die angebotenen Schilcherland-Spezialitäten, sondern auch der Auftritt auf der Tanzbühne und die Glückwünsche des ORF Moderatoren Karl Lenz an Franz Deutschmann, der an diesem Tage seinen 60. Geburtstag feierte, begeisterten das Publikum. Seit 40 Jahren ist Franz Deutschmann aus Bad Gams als Volkstanzleiter und Volksmusikant unterwegs, um den Menschen Freude am Volkstanzen zu vermitteln. Er versteht es mit seiner ruhigen und besonnenen Art, dass die Tanzproben in gepflegter Geselligkeit stattfinden und junge Menschen, aber auch „ältere Semester“ sich in der Gemeinschaft wohl fühlen und Spaß beim Volkstanzen haben. Ihm ist es ein Anliegen, das Kulturgut Volkstanz und die Volksmusik in der ganzen Vielfältigkeit lebendig zu erhalten. Dafür setzt er sich mit Herz und Engagement ein. Dank gilt dabei seiner Familie, ohne deren Unterstützung ein derartiger Einsatz wohl kaum möglich ist.Anlässlich seines 60. Geburtstages haben ihm viele Volkstänzer, Volksmusikanten, die ganze Familie, Gäste und Freunde der Gamser Winzerstube sowie auch viele Besucher beim Grazer Aufsteirern herzlich gratuliert.