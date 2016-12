Friedenslicht in Stallhof

25.12.2016, 15:04 Uhr

Die Feuerwehr versüßte das Warten.

Feuerwehrkommandant Johann Knerl persönlich eskortierte die Läuferschar vom Ausgangspunkt im Bahnhof Deutschlandsberg bis zum Rüsthaus Stallhof. „Das Blaulicht gibt Sicherheit“, sah er sich als Schutz vor Gefahren im Straßenverkehr.Die Laufstrecke führte 14,5 Kilometer von Deutschlandsberg über Wildbach, Furth, Kothvogel und Stainz, bevor über Stallhof-Dorf das Ziel angesteuert wurde. Mit Florian Golob, Gerald Golob, Heidi Krammer, Elisabeth Kurre, Claudia Müller und Christoph Reiterer war die Besetzung etwas geringer als sonst. „Ich bin etwas marod“, war Hans Krammer, der mit einigen seiner „Greisdorfer Wurzelhupfer“ als Zuschauer dabei war, nicht um eine Begründung verlegen. Das Warten wurde noch dazu von der Feuerwehr versüßt, die mit Gulaschsuppe, Glühwein und Tee aufwartete. Überhaupt: Die Organisation lag diesmal ganz in den Händen der Stallhofer Wehr.Vor dem Rüsthaus hatten sich viele Menschen eingefunden. Sie warteten an den Stehtischen, um mit Laternen oder Kerzen das Friedenslicht in die Wohnung mitzunehmen. „Das Friedenslicht gehört schon fix zur Weihnachtszeit“, hatte Karl Briante einen genauen Aufstellplan für seine Kerzen: die Simse im Vorhausaufgang. Mit Franz Freiding hatte sich auch ein Kothvogler beim Rüsthaus eingefunden. „Da kommt man gemütlich zum Reden“, begründete er die Anreise mit den vielen Bekannten in Stallhof. Gleich mehrere Partykerzen als Ersatz hatte Sonja Spangl bei sich. „Damit“, so die Feuerwehr-Dame, „kann ich sehr schön das Haus dekorieren.“